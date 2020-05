Terni, strada Rosaro: ‘pericolo’ verde

Strada di Rosaro, lunga e in alcuni punti più stretta. Se a ciò si aggiunge il verde ‘invadente’ e non curato si crea un problema: è quello che un lettore di umbriaOn segnala in merito al traffico veicolare. «Se la percorrete vedrete la carreggiata invasa dalle erbe alte e totalmente in stato di abbandono, rendendola quasi un senso unico alternato visto che sono presenti anche piante sporgenti. C’è pericolo di incidenti ogni giorno visto che ormai la zona sovrastante è molto popolata». Ed in effetti – per lo più nella seconda parte procedendo in salita – un paio di passaggi cui bisogna prestare particolare attenzione.

Condividi questo articolo su