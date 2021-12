Incendio nella notte fra lunedì e martedì – intorno alle ore 1 – in via Cesare Battisti, a Terni. Una motospazzatrice di Asm ha preso fuoco mentre l’addetto la stava utilizzando per pulire la strada. Sul posto è stato immediato l’intervento dei vigili del fuoco ternani che hanno domato le fiamme, evitando conseguenze peggiori e ripristinando le condizioni di sicurezza. Nessuno è rimasto coinvolto nel fatto.

Condividi questo articolo su