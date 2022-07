Terni, via Campriani e parco Rosselli: input per manutenzione ed ingressi illeciti

Via Campriani ed il vicino parco Rosselli. Ci sono queste due aree al centro di un’interrogazione presentata dal capogruppo del Pd Francesco Filipponi: mirino su manutenzione ed ingressi illeciti.

Lo stato dell’arte

Per il capogruppo Dem «servono interventi in via Campriani. Ho presentato un’interogazione al sindaco e alla giunta per sapere quali siano le intenzioni dell’Amministrazione rispetto all’ attività di manutenzione necessaria in quell’area della città. Sono necessari interventi sugli arredi urbani nelle aree a verde pubblico; operazioni di potatura e sfalcio dell’erba, la pulizia della zona dai rifiuti». Focus anche sul parco Rosselli: «Necessario utilizzare tutti i mezzi idonei per vietare l’ingresso attualmente intercluso, occorre soprattutto capire lo stato dell’arte rispetto alla riapertura; necessaria, inoltre, la pulizia delle sponde sottostanti. Nella zona sono presenti delle buche e ammaloramento stradale pericoloso per la circolazione veicolare e c’è necessità di manutenzione della segnaletica». Dunque viene richiesto se gli interventi rientrano nel programma dell’amministrazione e se c’è coordinamento con il Consorzio di bonifica Tevere-Nera per la pulizia di sponde, verde, rifiuti e vegetazione, manutenzione degli arredi urbani, manutenzione stradale e segnaletica. Infine le tempistiche per la riapertura del parco».