di S.F.

La strada è bloccata da un bel po’ di tempo, ora si inizia. È in partenza l’intervento a Terni lungo via della Lince, tra il borgo di Cesi e vocabolo San Biagio: notifica di cantiere per il consolidamento propedeutico alla riapertura al traffico veicolare.

SIRINGHE E PROBLEMI A SAN BIAGIO DI CESI

L’aggiudicazione dell’appalto c’è stato il 14 aprile scorso a favore della Metalstrade srl: ribasso offerto del 30,29% e importo netto contrattuale da 173 mila euro oltre Iva. Avvio dei lavori urgenti «in quanto perdura la chiusura al transito di via della Lince a causa del rischio caduta massi», è stato specificato. La conclusione? Al momento è previsto in 45 giorni, dunque per metà giugno.

La possibilità di intervento c’è grazie al Fosmit, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane: 350 mila euro assegnati al Comune con delibera di giunta regionale del 7 agosto 2024. Cifra utile, appunto, alle opere di mitigazione del rischio idrogeologico in via della Lince. Ad occuparsene è in prima battuta il Rup, l’ingegnere Leonardo Donati.