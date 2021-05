Terni, via Eroi dell’Aria: carambola a tre e disagi per il traffico

Incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì in via Eroi dell’Aria a Terni, in direzione borgo Rivo. Si tratta di una carambola fra tre veicoli con dinamica in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia Locale di Terni intervenuti sul posto con personale della prima sezione territoriale di borgo Rivo e dell’ufficio incidenti. I veicoli coinvolti sono un furgone Citroen Berlingo e due Renault (Clio e Capture). Illese le persone coinvolte nel sinistro che ha causato rallentamenti, code e pesanti disagi alla viabilità in uscita dal centro cittadino.

