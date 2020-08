Intervento dei vigili del fuoco di Terni, mercoledì mattina in via Marzabotto, zona Cospea, per un grosso ramo di pino precipitato sopra alcuni cassonetti dei rifiuti. Fortuna ha voluto che in quel momento nessuno si trovasse nei pressi dei contenitori, ma si è corso un rischio significativo. Gli uomini del 115, oltre al ramo in questione, hanno messo in sicurezza altre parti della pianta interessata dalla caduta.

