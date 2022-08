Terni, via Piave-Brenta: ancora un incidente. Donna in ospedale

Ancora un incidente stradale all’incrocio fra viale Brenta e via Piave, a Terni, teatro – con una preoccupante regolarità – di sinistri più e meno gravi. L’ultimo è accaduto nel primo pomeriggio di martedì ed ha visto coinvolte due autovetture: un’Audi condotta da un uomo e una Ford Fiesta con al volante una giovane donna. Quest’ultima – cosciente e vigile – è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

