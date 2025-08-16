I lavori in corso per la realizzazione della stazione di ricarica per autobus elettrici – fondi Pnrr – ha delle conseguenze sulla viabilità dal 18 al 22 agosto a Terni.

Un’ordinanza comunale infatti la cambia istituendo il doppio senso di marcia sulle due corsie lato piscina CLT. Le altre (lato ferrovia) saranno chiuse: «Il provvedimento si rende necessario – spiegano da palazzo Spada – per consentire i lavori di posa tubazioni per allaccio alla fognatura delle acque meteoriche raccolte e convogliate dall’area del cantiere, in corso di completamento, per la realizzazione della nuova stazione di ricarica da 5 mila e 300 metri quadri prevista nell’ambito degli interventi Pnrr di rinnovo flotta bus per il trasporto pubblico locale».

La stazione sarà completata entro ottobre e gli autobus acquistati entro il 31 dicembre: «Per limitare i disagi ai cittadini, oltre a programmare gli interventi entro la settimana del 18 agosto, verranno previste lavorazioni notturne che consentano, nelle ore diurne, la fruibilità pedonale del marciapiede che costeggia via Tito Oro Nobili – lato ferrovia».