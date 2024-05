Pnrr Terni, stazione per ricarica autobus elettrici da 1 milione di euro: si parte

di S.F.

Piano nazionale di ripresa e resilienza in salsa ternana, nuovo cantiere in partenza. C’è la notifica preliminare per la realizzazione dell’infrastruttura di supporto per l’alimentazione di autobus elettrici che, poi, saranno utilizzati per il trasporto pubblico locale: l’opera, come noto, sarà sviluppata lungo viale Tito Oro Nobili a pochi metri dal parcheggio della stazione ferroviaria. A muoversi su questo fronte è la Alunni Impianti srl di Umbertide che, in avvio di 2024, si è aggiudicata l’appalto per un importo di 872.557 euro (ribasso del 22,17%). L’area interessata è di circa 5.300 metri quadrati, di proprietà comunale dopo il contratto di compravendita con Rfi del 2018: spazio ad un’area per sosta e ricarica di nove bus da otto metri e due da dodici metri. Con tanto di colonnine di ricarica, nuova illuminazione e sistemazione della viabilità. Tra circa un anno dovrebbe essere tutto concluso, vedremo. La responsabile unica del procedimento è l’ingegnere Marta Frittella della direzione ambiente.

L’AGGIUDICAZIONE ALLA ALUNNI IMPIANTI SRL

I DETTAGLI DEL PROGETTO