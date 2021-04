Terni, via Vanzetti passata al setaccio da ‘Mi Rifiuto’

Partiti in prossimità del percorso pedonale lungo il Nera, che ha un punto d’accesso proprio in via Vanzetti, i volontari del gruppo civico Mi Rifiuto hanno trascorso il pomeriggio di mercoledì a raccogliere ogni sorta di rifiuto abbandonato lungo la via. I 15 volontari si sono dovuti scontrare, ancora una volta, con la più becera inciviltà frutto, naturalmente, di tanta ignoranza e menefreghismo.

«Perché lo facciamo»

«In una zona ad elevato tasso commerciale per via delle numerose attività artigianali ed industriali presenti, è vergognoso vedere i margini di tutta la via ridotti ad una vera e propria discarica», scrivono i volontari. «Mascherine, bottiglie di vetro, un cumulo di stampanti i rifiuti più ‘significativi’ tra quelli recuperati. Sembra quasi essere diventato un disturbo compulsivo, a tutti i costi, doversi disfare immediatamente dei nostri rifiuti. E questo, aggiunto ad uno scarsissimo senso civico, genera, come sempre, degrado ovunque. ‘E allora perché continuate?’ In tanti ce lo chiedono ma la risposta è sempre la stessa: per cambiare la mentalità collettiva della società occorre tanto tempo, forse decenni. Adesso è il momento di seminare qualcosa che sarà, ci auguriamo, raccolto dalle future generazioni. Adesso è il momento della partecipazione attiva, contrastando il degrado sul campo. Adesso è il momento di scegliere da che parte stare. Vuoi continuare a distruggere l’ambiente che ci circonda? Vuoi restare indifferente al problema? O vuoi dare il tuo contributo per porre un freno al degrado dilagante? Noi siamo sul campo per mostrare da una parte l’assurdità di questi gesti e dall’altra che un modo per venirne fuori c’è».

I prossimi impegni

I volontari saranno venerdì 23 aprile alle 9.30 in via Vulcano, sabato 24 aprile alle 15 in strada della Romita e mercoledì 28 aprile alle 15 in via Bartocci.