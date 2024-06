Terni, via XX Settembre: «Perché non si interviene?»

Uno storico – per età – edificio di via XX Settembre a Terni e il decoro. C’è chi lo ha messo nel mirino: si tratta del consigliere Danilo Primieri. Siamo nella zona del quartiere di San Giovanni.

«Sono anni – spiega Primieri – che i cittadini del quartiere si chiedono come mai questo edificio non venga abbattuto oppure ristrutturato. Tutto questo perché è ormai abbandonato da anni, risulta pericolante ed inoltre rappresenta una vera e propria bruttura. Ne va soprattutto anche per il decoro della via. Dobbiamo comunque cercare di dare un abbellimento alla nostra città, togliendo o risistemando tutte le abitazioni fatiscenti». In passato si era parlato di possibile abbattimento: «La palazzina posta sul retro non prende mai sole generando tanta umidità e muffa», la problematica segnalata.