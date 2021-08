Terni, viadotto Toano: 34 sensori per check in tempo reale. Prima volta in Umbria

di S.F.

Per chi è transitato in strada di Bolzello – c’è un distributore di metano in zona – nelle ultime ore è impossibile non aver notato del movimento sotto il viadotto di Toano, spesso teatro di abbandono di rifiuti da parte dei soliti incivili che sul territorio non mancano mai. Questa volta la presenza di uomini e mezzi è legato a tutt’altro: la sicurezza del ponte stradale, più volte ‘attenzionato’ negli ultimi tempi per via delle diverse segnalazioni dei cittadini. È in corso l’ installazione un sistema di sensori per il monitoraggio in tempo reale dell’opera h24.

Debutto in Umbria



In azione c’è un gruppo di lavoratori di Catania per conto di Anas. Una tecnologia inedita per la società: in via di sviluppo l’installazione di un sistema di monitoraggio strutturale tramite sensori. Si tratta della prima applicazione – nell’ambito delle 100 iniziali in Italia su rete Anas – del genere in Umbria e nelle prossime settimane sarà estesa anche ad altre opere. Gli apparecchi saranno sulle pile e sull’intradosso degli impalcati, senza necessità di interrompere la circolazione.

Cosa consente

L’installazione permetterà di registrare in forma continua ed in tempo reale tutti i dati legati allo stato di salute del viadotto. Motivo? Individuare qualsiasi anomalia strutturale o variazione che dovesse richiedere un intervento di manutenzione programmata. Lungo i circa 600 metri di lunghezza del viadotto Toano è previsto il posizionamento di 34 sensori – due per campata, sono 17 in totale -, 121 accelerometri e 8 rilevatori di temperatura e umidità, oltre ovviamente a cavi e dispositivi per la trasmissione dei dati. I numeri arrivano direttamente dalla società. Il completamento dell’intervento è previsto per l’autunno. La novità in sviluppo integrerà le ispezioni periodiche dei tecnici Anas.