Terni, viale Trieste: motociclista resta ferito seriamente

Incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì in viale Trieste, a Terni. Due i veicoli coinvolti: una moto Honda Hornet con in sella il 51enne A.A. ed un’autovettura Citroen C3 condotta dalla 42enne I.R.. Ad avere la peggio è stato il primo che avrebbe riportato una profonda ferita ad un avambraccio, con perdita cospicua di sangue, ed è stato trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi del caso. Il ferito è stato sottoposto anche ad analisi ematiche per accertare le condizioni di guida.

