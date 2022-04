Terni, video: ecco il panorama dalla ruota. «Polemiche? Spero che i contrari si ricredano»

Condividi questo articolo su

















Cabine posizionate (24) e operazione ruota panoramica pressoché perfezionata. In piazza della Repubblica sabato alle 10.30 ci sarà il semaforo verde per la struttura da 34 metri di diametro e 82 tonnellate a firma Hsc Events, il privato che ha chiesto e ottenuto il posizionamento in città: non idonea – era già stato dato il via libera, poi il passo indietro di palazzo Spada – piazza Tacito, la scelta è ricaduta su un altra area rilevante del centro. La bagarre social è destinata a proseguire: nel mirino non la struttura in sé ma la location. «Si vedranno i tetti dei palazzi, l’Ast e poco altro. Bella ma totalmente fuori contesto. E poi c’è la torre della Bct inutilizzata che è più alta», il pensiero condiviso da molti ternani. Dall’altro lato c’è chi punta il dito contro chi lancia critiche non appena si registra una novità o un qualcosa di diverso rispetto all’ordinario. Riccardo Claudi, il 31enne di Borgomanero a capo della società, resta fiducioso: «Queste ruote panoramiche – spiega dopo le recenti esperienze a Verbania e Monza – che portiamo in giro nelle principali città italiane creano sempre divisioni di pensiero. Però speriamo che chi è contro si ricreda. Rimarremo fino al 12 giugno, auspichiamo un grande riscontro. Si può vedere la città da un’altra prospettiva ed è la prima volta». Come noto il costo è di 8 euro per gli adulti e 6 per i più piccoli: tutto ‘studiato’ – ovviamente siamo in ambito imprenditoriale – per tentare di coprire e superare le corpose spese per il montaggio, senza considerare le utenze e l’occupazione di suolo pubblico. Fallimento o successo? A metà giugno la risposta con i numeri a disposizione. Da quanto si apprende l’operazione potrebbe ripetersi anche per il periodo natalizio 2022. Magari in altro luogo.

FOTOGALLERY: MONTAGGIO, IMPATTO DA LONTANO E FOTO IN NOTTURNA

IL VIDEO DELLA PRIMA FASE DEL MONTAGGIO

I DETTAGLI TECNICI DELLA RUOTA E LA BAGARRE PER PIAZZA TACITO