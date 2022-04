Terni, Angelo Nulli: lunedì i funerali nella sala del commiato

Si terranno lunedì 11 aprile, alle ore 15 nella sala del commiato di via Puglie 33 – a borgo Bovio – i funerali di Angelo Nulli, il 47enne ternano morto nell’incidente stradale accaduto domenica sera all’incrocio fra via del Raggio Vecchio e via del Lanificio, a Terni. Dopo l’autopsia disposta dal pm Camilla Coraggio ed eseguita dal medico legale Massimo Lancia presso l’azienda ospedaliera di Perugia, la salma dell’operaio Ast è stata messa a disposizione dei familiari che hanno deciso per il rito laico, seguendo il pensiero e la sensibilità di Angelo. Dopo il funerale, la salma verrà tumulata nel cimitero di San Gemini. La camera ardente sarà invece aperta dalle ore 17 di venerdì 8 aprile presso l’obitorio dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni.

