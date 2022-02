Intervento dei vigili del fuoco di Terni nella prima serata di martedì in via Gramsci per il principio di incendio della canna fumaria di un ristorante. Il personale del 115 del comando di via Proietti Divi – sul posto con più mezzi – ha spento il rogo e ripristinato le condizioni di sicurezza, di fronte a decine di curiosi. Non si registrano persone coinvolte nell’accaduto.

