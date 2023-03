Terni, Villa Palma e il palo della discordia: «Segnalazioni da mesi, nulla si muove»

«Non riesco a risolvere un problema che va avanti da mesi ed a questo punto mi rivolgo a voi». L’sos arriva da Terni, è alquanto curioso e riguarda una residente dell’area di Villa Palma, non distante da uno dei ponti sopra il Rato: il nodo è un palo pericolante. Bene, qual è la questione? «È da settembre che contatto la Telecom per far presente che sta cadendo nel mio giardino. Man mano sta trascinando tutti i cavi della zona e crea disagi». Possibile che a distanza di settimane non sia stato risolto il problema? A giudicare dalla ‘denuncia’ della cittadina sì: «Chiamo il numero verde e ogni volta c’è qualcosa che non va. Il palo è proprio al confine con la mia proprietà». Nelle immagini lo stato attuale.

Condividi questo articolo su