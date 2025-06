Inarrestabile Viola Catallo in terra abruzzese. La giovanissima pilota ternana ha trionfato nello scorso weekend in entrambe le gare che si sono svolte sul circuito minispeed di Ortona, in Abruzzo, valevole per il trofeo Italia Opes.

Per la piccola – 8 anni da compiere a dicembre – in forza all’AC4 Racing Team del padre Alessandro e dal Racing Team Perugia, è arrivata la pole position, dopodiché la doppia affermazione nelle gare successive nella categoria School Evo.