Terni, violento impatto in via Turati tra auto

Violento impatto ma, fortunatamente, senza conseguenze gravi nel primo pomeriggio di giovedì in via Turati a Terni, poco prima delle 14. A scontrarsi – entrambe procedevano nella stessa direzione, verso Terni – una Ford Edge condotta da un uomo e una Clio con a bordo una donna ed una minore: quest’ultime sono state soccorse dagli operatori sanitari del 118, mentre il conducente della Edge ne è uscito illeso. Da quanto appreso il primo era appena ripartito dopo una breve sosta per prelevare alla cassa di risparmio di Orvieto, poi l’incidente. Inevitabili problemi per la viabilità durante gli accertamenti della polizia Locale.

