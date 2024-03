Terni: Vitali Moto compie 60 anni di attività

Bel traguardo per la Vitali Moto di Terni che giovedì ha festeggiato i 60 anni di attività. Fondata nel 1964 da Amleto Vitali, oggi 90enne, ha saputo affermarsi negli anni come uno dei punti di riferimento per gli appassionati delle due ruote di Terni e non solo. Da stretto collaboratore di Libero Liberati, dopo la morte del ‘Cavaliere d’acciaio’ Amleto Vitali aveva aperto una propria attività, nella quale è ancora oggi presente e attivo insieme alla figlia Lorella che la conduce negli spazi di via della Caserma. Vitali Moto è stata, fra l’altro, fra le primissime concessionarie di moto Honda in Italia. E ora la volontà è quella di andare avanti verso altri successi, avendo i clienti e la loro soddisfazione come primo obiettivo.

