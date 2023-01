Terni, XII Maratona San Valentino: una medaglia per la pace

Ha il tema della pace la medaglia realizzata dalla III C del liceo artistico ‘Orneore Metelli’ in occasione della XII edizione della Maratona di San Valentino, in programma il 19 febbraio a Terni. Martedì mattina in Bct c’è stata la presentazione del progetto scuola: come di consueto è stata realizzata anche una specifica t-shirt per l’evento. «Per la situazione che stiamo vivendo. Mi sono ispirato alla figura del corridore per dare senso di dinamismo, nel lato posteriore c’è invece una colomba a simbolo della pace», ha spiegato il classe 2007 Andrea Fiori in merito alla medaglia. Complessivamente il coinvolgimento del mondo scolastico ha riguardato ventiquattro classi di sette istituti, come sottolineato dal presidente dell’Amatori Podistica Terni Luca Moriconi. In biblioteca per lo svelamento anche gli assessori a sport e cultura, Elena Proietti e Maurizio Cecconelli, più Mauro Esposito in rappresentanza dell’ufficio scolastico regionale.

