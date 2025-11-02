Una zuffa fra due cani, nel corso della quale la padrona di uno dei due animali, in pieno parapiglia, avrebbe riportato un morso: nulla di grave ma quanto basta per far scattare le indagini e quindi i provvedimenti da parte della polizia Locale di Terni. Il fatto è accaduto nella prima mattinata di domenica nell’area verde di via Martiri della Libertà.

Secondo quanto appreso, il proprietario dell’altro animale – un Dogo argentino – si sarebbe allontanato dalla scena dopo il fatto ma gli accertamenti della Locale ne hanno consentito l’individuazione, con i provvedimenti previsti in questi casi, dalla segnalazione del cane alla Usl Umbria 2 alle sanzioni amministrative per ‘malgoverno di animale’ e mancanza di microchippatura.