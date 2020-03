Condividi questo articolo su

















Emergenza coronavirus: il video di vicinanza e incoraggiamento alla città da parte del sindaco e dei consiglieri comunali di Terni. Una iniziativa dell’ufficio comunicazione/ufficio stampa del consiglio comunale, in cui ciascuno – alcuni in maniera più ‘istituzionali’, altri in modo più familiare e ‘domestico’ (visto il periodo) – ha voluto fornire un sostegno, una testimonianza in questo momento difficile per tutti.

