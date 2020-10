Terrorizza l’ex moglie ed i figli: arriva la polizia

Non ha mai ‘digerito’ la separazione dalla moglie, tanto da crearle più di un problema. L’ultimo – in ordine di tempo – mercoledì sera, quando l’uomo, un ternano, si è presentato a casa dell’ex e con una scusa è riuscito ad entrare. Lì sono stati momenti complicati, di puro terrore: il soggetto ha dato subito in escandescenze, rompendo piatti e suppellittili. Una condotta messa in atto di fonte alla donna ed ai figli della coppia, spaventati. Neanche l’intervento della Volante è servito, in un primo momento, a placare la furia dell’uomo che alla fine è stato ricondotto a più miti consigli. Nei suoi confronti il magistrato di turno ha disposto l’allontanamento urgente, con divieto di avvicinarsi alla casa ed ai familiari, oltre ai luoghi abitualmente frequentati da quest’ultimi.

Condividi questo articolo su