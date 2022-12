Tesei: «Buoni risultati in tanti settori per il 2022». E sul rimpasto…

Condividi questo articolo su

















Guardandosi indietro c’è soddisfazione nella giunta regionale relativamente al 2022. «È stato un anno complesso – commenta la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei – ma abbiamo ottenuto risultati positivi in economia, turismo ed altri settori strategici. Entro fine anno dobbiamo portare a termine altri impegni importanti, tra cui quello per la sanità». Non spaventano le difficoltà che già si prospettano per il 2023: «Sarà un anno complesso per le con conseguenze dell’inflazione e della guerra, dovremmo fronteggiare tutte le conseguenze in termini energetici». La strategia energetica è stato proprio uno dei temi toccati nella conferenza di chiusura dell’anno che si è tenuta nella sala d’onore di Palazzo Donnini alla quale hanno partecipato i membri della giunta. Si è spaziato dai pagamenti dell’Agea ai lavori su ferrovie e strade.