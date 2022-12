Mi Rifiuto: «Nel 2022 raccolti 7 mila chili di rifiuti a Terni»

di Emiliano Proietti

responsabile del gruppo civico Mi Rifiuto

Sta per concludersi un altro anno e noi del gruppo Mi Rifiuto abbiamo deciso di fare un piccolo regalo alla città, a modo nostro. Come sempre si può decidere di stare a guardare oppure rimboccarsi le maniche ed iniziare a darsi da fare.

Giovedì mattina ci siamo ritrovati in strada di Maratta Alta per uno dei nostri classici interventi. Lo scenario incontrato è stato assolutamente deprecabile, con una massa di rifiuti, anche pericolosi, sparsi tra la vegetazione ed il bordo strada. Con pazienza abbiamo recuperato il possibile, andandolo a differenziare. Molti automobilisti alla guida, vedendoci lavorare, sono venuti a ringraziarci. Speriamo di essere da esempio. Ad ogni modo concludiamo il 2022 con 50 interventi svolti e circa 7 mila chili di rifiuti abbandonati raccolti. Dopo le fatiche tutti a prendere insieme un caffè e condividere un buon pampepato da veri ternani, preparato dal veterano del gruppo Domenico Ceccobelli. Ringraziamo sempre Comune di Terni ed Asm per la collaborazione. Seguiteci nel 2023, ci saranno novità.