Testata a un poliziotto nell’infermeria del carcere. Ferito anche un collega

Uilpa suona l’allarme a Perugia: serve maggiore sicurezza ai poliziotti penitenziari del carcere di Capanne. Giovedì 23 marzo un detenuto di origini albanesi, che si trovava all’interno dell’infermeria per ricevere le cure riservate ai tossicodipendenti, ha colpito in pieno volto un agente con una testata. Ad evitare che la situazione degenerasse è stato un collega dell’agente, ferito anche lui con una prognosi di sette giorni per le contusioni. A riferire l’accaduto è Angelo Romagnoli della segreteria regionale del sindacato Uilpa. Non è però il primo episodio in un ambiente con alta presenza di detenuti psichiatrici e una carenza grave di organico.