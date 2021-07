Tiro con l’arco, tricolori campagna: il ternano Santi d’argento

Nuovo risultato di prestigio per l’atleta ternano Matteo Santi, in forza all’Asd Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino. Per lui c’è la medaglia d’argento ai campionati italiani campagna di tiro con l’arco, terminati domenica ad Abbadia San Salvatore nel comprensorio minerario del monte Amiata: l’unico a batterlo nell’arco olimpico è stato Massimiliano Mandia delle Fiamme Azzurre, abile a rimontare nell’ultima volée e chiudere sul punteggio di 59-57. Sul terzo gradino del podio Federico Musolesi dell’Aeronautica Militare.

