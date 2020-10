Tiziano Ferro ‘scrive’ a Molino Silla: «Diciamo no a droga e alcool»

Messaggio speciale quello arrivato giovedì mattina alla Comunità Incontro Molino Silla di Amelia: a recapitarlo, tramite un video poi pubblicato sul profilo Facebook della struttura, il cantante Tiziano Ferro, che ha voluto mandare un pensiero di vicinanza e incoraggiamento ad ospiti e personale. «La droga e l’alcool non ci possono abbattere, sono solo il sintomo. Noi sappiamo bene che c’è del bello dentro di noi e che possiamo trasformare quel bene e tornare ad essere persone forti e produttive» ha detto nel passaggio principale del filmato Ferro, evidentemente toccato dal tema. Lui stesso, recentemente, ha rivelato di essere stato in passato alcolista. «Un messaggio carico di amore, forza e speranza per i nostri ragazzi – il commento della Comunità Incontro che accompagna la pubblicazione del video -. Grazie Tiziano per le tue splendide parole. Ti aspettiamo a Molino Silla non appena sarà possibile» .

