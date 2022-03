Todi: ancora bullismo a scuola. Studente ricoverato per le botte

Nuovo brutto episodio nella scuola superiore di Todi (Perugia), finita al centro dell’attenzione per la denuncia di due studenti che avrebbero compiuto atti di bullismo nei confronti di un loro coetaneo. A riportare la notizia è ‘Il Corriere dell’Umbria‘ con un pezzo a firma di Francesca Marruco. Questa volta la vittima dell’aggressione – avvenuta prima dell’inizio delle lezioni in uno spazio della scuola – è uno studente del primo superiore, ora ricoverato in ospedale per un edema alla retina a seguito dei colpi ricevuti. Secondo quanto ricostruito e riportato da una madre, attraverso una lettera inviata al quotidiano, sarebbero numerose le criticità registrate da alcuni mesi presso il noto istituto tuderte. Episodi che – dagli atti di vandalismo ai furti – fanno pensare ad una sorta di ‘gang’ in grado di creare problemi, incutere timore e passare, con una disarmante facilità, dalle minacce alle vie di fatto. E contro la quale si sarebbe agito tardivamente.

