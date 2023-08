Strutture turistiche a Todi non in regola: 3.333 euro di multa

Due sanzioni da 3.333 euro l’una a carico di altrettante strutture turistiche del territorio. Costano care le irregolarità a Todi: polizia Locale di nuovo in azione per far emergere il sommerso del settore.

Le verifiche

Le due attività sono risultate non in regola con le autorizzazioni di legge. Entrambe hanno in corso una richiesta di apertura ma in ogni caso, in precedenza, operavano in modo abusivo: «Sono una quindicina al momento le strutture in questo momento già attenzionate – le parole del comandante della polizia Locale, il maggiore Giuseppe Padricelli – sulle quali sono in corso ulteriori approfondimenti documentali». Antonino Ruggiano è il sindaco di Todi: «L’amministrazione comunale ha chiesto alla polizia Locale un impegno costante per far emergere il sommerso turistico che danneggia l’intero settore. La collaborazione continua tra istituzioni, forze dell’ordine e associazione di categoria, unita all’incrocio delle varie banche dati, è fondamentale per ottenere i risultati prefissati».