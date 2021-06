Todi, frontale fra due auto: coinvolti tre giovani

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì in località Campi Lunghi, a Todi. L’impatto, frontale, è stato fra due autovetture: una utilitaria con due ragazze e bordo ed un suv condotto da un giovane, tutti di Todi. Tutti sono stati soccorsi dal 118 di Todi e trasportati all’ospedale di Pantalla. Nessuno di loro, per furtuna, ha riportato conseguenze serie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia Locale tuderte per la gestione della viabilità ed i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro.

