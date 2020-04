Todi: incidente in E45, ferito un narnese

Incidente stradale autonomo nella prima serata di sabato lungo la superstrada E45 fra gli svincoli di Todi/Orvieto e Todi San Damiano. Un giovane di Narni che procedeva in direzione Terni a bordo della sua Fiat Bravo, ha perso il controllo del mezzo all’altezza dello scambio di corsia, sbandando e finendo per ribaltarsi. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Todi, gli agenti della polizia Stradale e gli operatori del 118 di Todi con un’automedica partita dall’ospedale di Pantalla. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato al nosocomio di Perugia in ‘codice giallo’ per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

