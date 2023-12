Incidente autonomo nel tardo pomeriggio di domenica in via Tiberina, a Todi. Alle 19 un uomo ha perso il controllo di una Fiat Multipla e ha colpito tutto ciò che era a lato della strada: pensilina autobus, cartelli pubblicitari e anche una panchina. Il conducente, un 62enne, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Pantalla per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della locale Compagnia e gli operatori sanitari del 118.

