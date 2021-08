Tokyo 2020, Agnese Duranti in finale con le ‘farfalle’ della ritmica

C’è concreta speranza per un’altra medaglia umbra – l’unica finora l’ha conquistata Diana Bacosi nello skeet – nelle ultime ore delle Olimpiadi di Tokyo 2020. In lizza per salire sul podio c’è infatti la 20enne spoletina Agnese Duranti, in gara all’Ariake Gymnastics Centre per la ginnastica ritmica insieme a Martina Centofanti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea. Il gruppo delle ‘farfalle’ ha concluso sabato i due esercizi di qualificazione all round con il terzo posto complessivo: 87.150 alle spalle di Bulgaria (91.800) e Comitato olimpico russo (89.050). Più distanziate Israele con 84.650 e Cina con 83.600. Attesa per l’atto conclusivo previsto nella nottata italiana. Il giovanissimo team italiano si è esibito sulle note di Butterfly Ninja di Maxime Rodriguez e Tree of Life Suite di Roberto Cacciapaglia.

