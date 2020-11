Tombe senza fiori: ad Arrone non ce ne sono più

Un fiore a chi non ce l’ha. Come in gran parte dei comuni italiani, domenica mattina anche ad Arrone (Terni) l’amministrazione comunale, guidata da Fabio Di Gioia, ha commemorato i defunti con una corona di alloro nei pressi del cimitero comunale. nel comune della Valnerina ternana, però, è stato fatto qualcosa di più: un raggio di luce in tempi che scaldai cuori, in tempi non proprio sereni. Difatti grazie alla generosità del fioraio Giovanni Paolini, che ha donato 200 fiori al Comune, sindaco, assessori, consiglieri comunali, con l’aiuto dell’onnipresente Protezione civile comunale e della locale sezione dell’Anpi, hanno deposto un fiore sulle tombe del piccolo cimitero arronese ed in particolare su quelle tombe dove, vuoi per il tempo che passa, vuoi per la disattenzione, vuoi per l’impossibilità dei propri cari di portarlo, di fiori non ce n’era neanche uno. Un bel gesto, non c’è che dire.

Condividi questo articolo su