Il sindaco di Deruta Michele Toniaccini è stato eletto presidente dell’Associazione europea delle città della ceramica (Aeucc) che riunisce le associazioni nazionali di Spagna, Francia, Romania, Portogallo, Germania, Repubblica Ceca e Italia e rappresentando oltre 150 città europee impegnate nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione della ceramica artistica e artigianale. L’elezione è avvenuta in Portogallo, ad Aveiro, per acclamazione al termine dell’assemblea continentale.

«Si tratta – spiega Toniaccini – di un riconoscimento che è il risultato di un lavoro condiviso e costante all’interno della rete europea della ceramica e rappresenta un’occasione straordinaria per Deruta, per l’Umbria e per l’Italia, che potranno continuare ad avere un ruolo di primo piano nella cooperazione internazionale legata all’arte ceramica». Dal sindaco di Deruta giunge un ringraziamento al presidente uscente Luis Miguel Filipe, vicesindaco di Aveiro, «per il lavoro svolto con passione e dedizione», e al nuovo direttore Oriol «per il supporto e la visione».

Michele Toniaccini ricopre già il ruolo di presidente dell’associazione delle città della ceramica dell’Umbria – che riunisce Deruta, Gualdo Tadino, Città di Castello, Orvieto, Gubbio e Umbertide – e vicepresidente dell’associazione italiana delle città della ceramica che comprende una sessantina di realtà riconosciute dal ministero dello Sviluppo Economico come ‘città di antica tradizione ceramica’.