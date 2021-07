Brutta domenica per un pescatore di circa 65 anni di età che, di mattina, ha raggiunto il corso del fiume Tevere in località Miralduolo (Torgiano). L’uomo, mentre stava pescand, è scivolato nel fiume, procurandosi alcune ferite. Dopo l’allarme, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Perugia e da personale del Soccorso alpino dell’Umbria. Successivamente è stato affidato alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale: le sue condizioni non sono, fortunatamente, gravi.

