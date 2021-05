Torna il grande tiro con l’arco a Terni: c’è il 1° ‘Memorial Capelli’

Un appuntamento per ricordare la figura di Marco Capelli, persona che ha dato molto al tiro con l’arco e agli Arcieri città di Terni. È dedicato a lui il memorial in programma nel weekend all’archery training center di via del Centenario con la partecipazione di circa 200 atleti: è in arrivo la prima edizione di quello che fu il Trofeo del Drago.

«Marco è stato un grande amico degli Arcieri Città di Terni – le parole del presidente Stefano Tombesi – è stato un grande collaboratore oltre che responsabile di campo e collegamento con il settore arbitrale negli appuntamenti più importanti organizzati dalla nostra società come il campionato europeo campagna nel 2012, il campionato mondiale 3D nel 2015, e la finale del Grand Prix nel 2017. Marco stava già lavorando per l’organizzazione del prossimo Mondiale 3D nel 2022 in programma sempre nella nostra città». Diversi atleti arriveranno dalla Lombardia, dove Capelli è stato negli ultimi anni presidente del comitato regionale Fitarco: «Con la sua apertura mentale, con le sue idee innovative – conclude Tombesi – ha motivato il suo gruppo dirigente dando nuova energia ad un importante Comitato Regionale come quello lombardo. Il nostro ricordo rimane indelebile ed è quello di un amico sempre sorridente e sempre disponibile al confronto».