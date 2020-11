Torna l’autodichiarazione Covid – Scarica il .pdf

Dopo mesi in cui si sperava di averla definitivamente archiviata, torna in auge l’ormai famosa autocertificazione per gli spostamenti. A reintrodurla il dpcm del 4 novembre. A partire da giovedì in tutta Italia – quindi nelle zone gialle, arancioni e rosse – il modulo pubblicato dal ministero dell’Interno dovrà essere esibito e consegnato al momento di un eventuale controllo da parte delle forze dell’ordine, in caso di spostamenti tra le 22 e le 5, orario del cosiddetto coprifuoco. Tra le motivazioni ammesse ci sono comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o altri motivi ammessi dalle normative o precedenti decreti, ordinanze e altri decreti. Con il modulo si potrà inoltre entrare ed uscire nelle regioni in zona rossa. Se lo spostamento è legato a un’urgenza non si deve indicare il nominativo delle persona da cui si va per motivi di privacy.

SPECIALE COVID – UMBRIAON