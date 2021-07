Spettacolo Balloon Gran Prix: sinergia Gualdo Cattaneo-Todi

Tutto pronto a Gualdo Cattaneo per la nuova edizione del Balloon Gran Prix, il raduno più grande d’Italia in questo ambito. Il Comune, nonostante le problematiche legate al Covid-19, ha confermato l’appuntamento in partenza venerdì 30 luglio: «Una vetrina di livello mondiale per il territorio e le sue bellezze paesaggistiche, che in un momento storico, rappresenta un’opportunità tanto preziosa quanto strategica per contribuire al rilancio di un settore fondamentale per Gualdo Cattaneo e l’intero comprensorio». L’evento si svolgerà infatti in sinergia con la Città di Todi come spiega l’amministrazione.

Il programma

La manifestazione prenderà il via venerdi 30 luglio e resterà in calendario sino a domenica 8 agosto. A Gualdo Cattaneo sarà possibile ammirarle il 1,il 4 ed il 6 agosto: «La trentaquattresima edizione rappresenta la voglia di normalità della nostra gente e dei nostri imprenditori – le parole del sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini – per un paese ed un territorio che merita di volare sempre più in alto, anche con sfide di grande livello come questa. La sinergia con la vicina Todi e con strutture che rappresentano un valore aggiunto ci rendono particolarmente fieri. Una prima sfida l’abbiamo già vinta, ed è proprio quella di aver garantito lo svolgimento di uno dei pochi eventi del genere su scala nazionale, nonostante le tante difficoltà che i piccoli comuni stanno affrontando in questa continua emergenza sanitaria, economica e sociale. Gualdo Cattaneo potrà davvero assistere alla Balloon Gran Prix Cup, a testa alta».