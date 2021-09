Torreorsina, il contest fotografico parla anche di amicizia e condivisione

In occasione della prima edizione del ‘Photo contest Torreorsina’, organizzato e promosso dalla ‘Pro loco di Torreorsina – Tradizioni vive’, i ragazzi del progetto ‘Di sicuro amici’ dell’associazione Iro Iro di Terni hanno trascorso un pomeriggio a fotografare scorci e vie dell’antico borgo della Valnerina. ‘Di sicuro amici’ è stato ideato per creare uno spazio di condivisione e socializzazione per adolescenti che sempre più spesso sono isolati e annoiati. Si è tenuto nel corso dell’estate 2021, con attività, uscite ed occasioni volte a migliorare le autonomie e le capacità comunicative di coloro che hanno partecipato, offrendo quindi possibilità di scambio e condivisione nei luoghi informali, frequentati dai ragazzi.

La mission

«Ho sostenuto fin da subito l’idea del progetto ‘Di sicuro amici’ – spiega la presidente dell’associazione Iro Iro, Eleonora Tini -. Un’idea nata durante una delle prime riunioni dell’associazione». Iro Iro, oltre a creare progetti rivolti ad adolescenti, si occupa di vari aspetti sociali e psicologici che interessano diverse fasce d’età e disabilità; si compone di un’équipe multidisciplinare (psicologi, logopedisti, psicomotricisti ed educatori) volta a supportare le famiglie a 360°.

La valorizzazione del borgo

«Il contest nasce con la volontà di far conoscere, attraverso le immagini, il territorio e la vita di Torreorsina – spiega il presidente della Pro loco, Andrea Cruccolini -. Invitare i ragazzi di ‘Di sicuro amici’ è stato per noi un immenso piacere e ci ha permesso di vedere il borgo attraverso occhi nuovi. I loro».

Il contest

Il ‘Photo contest Torreorsina’ punta a valorizzare il borgo, una delle perle della Valnerina: «Attraverso le immagini si vuol raccontare e far vivere le emozioni che animano questo piccolo angolo di paradiso. Le sfumature della sua quotidianità, i suoi ritmi ed i suoi ritagli artistici». La partecipazione è aperta a tutti, professionisti e non, senza limiti di età ed è completamente gratuita. Il termine del concorso è il 30 ottobre 2021. Per informazioni più dettagliate si invita a consultare la pagina Facebook ‘Pro loco Torreorsina – Tradizioni Vive’.