«Totti e Ilary in vacanza a Spello»

Nella giornata di venerdì in Umbria c’erano Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle coppie più amate e longeve della starbiz.

Foto e video sui social

Sulla profilo Instagram della showgirl romana è comparsa una storia in cui si immortalavano le vie della ‘Splendidissima Colonia Julia’, poi anche una foto che la immortalava su un balconcino. Poi, sul gruppo facebook ‘Amare Spello’ è comparsa anche la foto dell’ex capitano della Roma, il pupone, molto amato in Umbria, dove ci sono tanti tifosi romanisti. Come riporta Grifotube, a Spello Totti e signora hanno pranzato in un apprezzato ristorante del centro storico e poi si sono concessi una passeggiata nelle vie del centro.