Droga, ‘Eat enjoy’: coinvolta l’Umbria

Ci sono anche persone residenti in Umbria tra gli arrestati nella vasta operazione – in corso – contro il traffico internazionale di cocaina ed eroina condotta dalla polizia e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trieste, denominata ‘Eat enjoy’. L’accusa è di importazione, trasporto e detenzione a fini di spaccio con la contestazione del reato associativo.

La maxi operazione

Le indagini sono state portate avanti dalle squadre Mobili di Trieste ed Udine con il servizio centrale operativo della Direzione centrale antimafia della polizia di Stato e con la direzione centrale per i servizi antidroga: per l’Umbria ha partecipato la squadra Mobile della questura di Perugia. Perquisizioni e controlli in molte regioni italiane ed in Olanda.