Trafomec: «Si rischia punto di non ritorno». Via la corrente

«La vertenza Trafomec rischia di arrivare a un punto di non ritorno». A lanciare l’allarme sono Nico Malossi (Fiom Cgil) e Andrea Calzoni (Fim Cisl): «Martedì 16 agosto alle 9 il gestore Era staccherà la corrente elettrica all’azienda di Tavernelle», spiegano i sindacati. «Una situazione paradossale in un’azienda che ha ancora ordinativi, ma la cui proprietà cinese è sparita da mesi lasciando oltre 70 famiglie nella più totale incertezza e senza tre mensilità e mezzo di stipendio». Organizzato un presidio per il 16 agosto a partire dalle 8: c’è l’invito alle istituzioni locali per intervenire.

