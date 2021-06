Trascinato a valle sul Presanella: 33enne umbro ferito

Disavventura per un 33enne di Città della Pieve sulla parete nord di cima Presanella, in Trentino-Alto Adige. L’uomo è stato recuperato dal Soccorso alpino speleologico insieme ad un altro alpinista, un 28enne di Venezia: una scarica mista di roccia e ghiaccio li ha trascinati a valle per circa trenta metri. Feriti, sono riusciti a chiamare il numero unico di emergenza alle 6.30 di domenica mattina.

Il soccorso

I due sono stati recuperati grazie all’elisoccorso e all’utilizzo del verricello, quind il trasferimento all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento per tutti gli accertamenti del caso. A gestire la situazionee il coordinatore dell’area operativa Trentino occidentale del Soccorso alpino e speleologico.