Trasimeno, ci sono un operaio e un cavo tranciato all’origine dei roghi di fine luglio

L’accusa è grave: aver causato in modo colposo diversi incendi nel territorio comunale di Passignano sul Trasimeno lo scorso 28 luglio. I carabinieri forestali hanno individuato e denunciato il responsabile, si tratta di un operaio.

Lo sviluppo degli incendi



I militari al termine dell’indagine hanno denunciato l’uomo. Le fiamme si erano sviluppate a causa di scintille provocate da linee elettriche di media tensione: il lavoro dei forestali ha consentito di accertare che l’operaio, impegnato sulle linee in questione, non aveva ritratto la gru del proprio camion durante le operazioni di carico e scarico merci. Risultato: tranciato un cavo elettrico con successivo sovraccarico sulla rete e guasti, dai quali sono scaturite le scintille che hanno poi generato i roghi a Castel Rigone, Col Piccione e San Donato per oltre 14 ettari. Gli incendi boschivi hanno interessato terreni agricoli e pertinenze di abitazioni civili con danni ingenti.