Sette appartamenti, due piscine: tutto abusivo, stop attività

Un complesso con vari appartamenti e due piscine nella zona di Passignano sul Trasimeno. Con un problema non di poco conto: i gestori non avevano mai presentato la segnalazione certificata di inizio attività. Non solo. Non c’erano nemmeno i titoli abilitativi. Maxi sanzione e cessazione dell’attività dopo il controllo dei carabinieri forestali nella giornata di venerdì.

Tutto abusivo

I militari hanno visionato un appartamento arredato – con cucina – ma, quando hanno chiesto di mostrare la documentazione, i titolari non sono stati in grado di fornire nulla. Il motivo è semplice: niente Scia presentata come invece prevede la legge regionale sul turiamo. Risultato? Sanzione da 3.333 euro. Il Comune si è mosso successivamente con un’ordinanza per l’immediata cessazione – sette unità immobiliari – dell’attività: resterà in vigore fin quando non sarà sanata la situazione, compresi gli aspetti edilizi e sanitari. La struttura si pubblicizzava attraverso il noto portale booking.com.