Trasimeno: torna ‘Moon in june’, il festival itinerante

Anche nel 2023 torna la colonna sonora del lago Trasimeno targata ‘Moon in june’, ma raccolta nel periodo che va dal 17 al 29 giugno. Il festival musicale nato all’Isola Maggiore e poi ampliato in tutto il territorio lacustre porta avanti la formula di fare concerti, a pagamento ma anche gratuiti, nei luoghi caratteristici del Trasimeno, con una varietà di artisti italiani e internazionali. Ancora la grande musica sarà protagonista. Per i vari palchi sono stati scelti i luoghi più suggestivi del lago toccando i territori dei comuni di Tuoro (con l’immancabile scenario del tramonto all’Isola Maggiore), Castiglione del Lago, Passignano (anche Castel Rigone), Magione (San Savino).

‘Moon in june’

‘Moon in june’ porta all’attenzione del pubblico non solo i migliori artisti italiani della scena pop/rock ma anche quelli vicini al jazz più sperimentale, da nomi già affermati ad interpreti che sempre più si stanno facendo largo nel panorama internazionale. Martedì 23 maggio a Perugia è stato presentato il cartellone nel corso di una conferenza stampa alla sala Fiume di palazzo Donini. Sono intervenuti, oltre al direttore artico Patrizia Marcagnani, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il consigliere regionale Eugenio Rondini, il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e gli assessori del Comune di Tuoro, Thomas Fabilli, e del Comune di Magione, Vanni Ruggeri. «Una manifestazione come ‘Moon in june’ – ha detto la presidente Tesei – rientra nel disegno che la Regione sta portando avanti, quello dei grandi eventi. In questo caso si punta a fare del Trasimeno, anche attraverso la musica, un importante palcoscenico per la promozione dell’Umbria». Rondini ha aggiunto che «l’unione dei comuni in riva al lago ha portato a parlare sempre più di ‘Città del Trasimeno’, con il lago che è il terzo polo turistico della regione con 1 milione di visitatori registrati lo scorso anno». ‘Moon in june’ per il sindaco Burico è «una grande occasione di marketing territoriale e per fare cultura e ricerca. Anche attraverso la cultura stiamo rafforzando l’unione dei territori lacustri. Scommettere sul Trasimeno significa scommettere sull’Umbria e grazie quindi anche alla Regione che ci investe». L’assessore Ruggeri ha poi sottolineato che gli eventi di ‘Moon in june’ «si inseriscono sempre in armonia con il territorio», mentre Fabilli ha ricordato come «i concerti all’Isola Maggiore, con il palco montato in riva al lago, sono una esperienza unica». Il direttore artistico Marcagnani, prima di illustrare il cartellone, ha rimarcato che «’Moon in june’ sta diventando sempre più come ‘il festival del Trasimeno’», e spiegato infine che «la scelta di concentrare tutti gli eventi a giugno è data dal fatto che quello è il momento più bello per il lago».

Diodato e Lucio Corsi

Si inizia dove tutto è nato, all’Isola Maggiore con due degli artisti italiani che meglio rappresentano la scena musicale attuale come Diodato e Lucio Corsi, tra classicità pop e sperimentazione cantautoriale. Oltre ad una musicista emergente come Daniela Pes. Venerdì 16 giugno (ore 19.45) arriva finalmente in Umbria Lucio Corsi, con la prima data del suo tour estivo. Classe 1993 è una delle più interessanti personalità musicali della sua generazione. Mescola il cantautorato, al folk pop ed al glam rock in un sound figlio di interessi ed influenze musicali estremamente diverse tra loro. Il suo concerto, precedentemente in programma il 17 giugno, è stato anticipato al giorno prima per motivi tecnico-organizzativi. I biglietti acquistati in precedenza sono validi per la nuova data: chi vuole invece può chiederne il rimborso. Il 17 giugno (ore 19.45, ingresso gratuito) è attesa Daniela Pes, nata nel cuore della Gallura nel 1992. La sua voce e la sua musica sfuggono alle classificazioni e ai contenitori predeterminati. Daniela Pes è immersa nel flusso della musica, come cantante, come strumentista, come musicista elettronica. Il suo è un talento multiforme. Ad aprile ha pubblicato il suo primo album, ‘Spira’, prodotto da Iosonouncane. Domenica 18 giugno (ore 19.45) sarà la volta di Diodato. Il cantautore prosegue il suo viaggio musicale nell’estate 2023 tra i suoi più grandi successi, brani di repertorio e le nuove canzoni estratte dal suo quarto album di inediti ‘Così speciale’. Prodotte da OTR Live, le date di ‘Così speciale tour’ vedranno il cantautore ospite dei più prestigiosi festival d’Italia, tra cui ‘Moon in june’. Il disco ha sancito il ritorno di uno degli artisti più amati degli ultimi anni e tra i più premiati della storia della musica italiana. In apertura, dalle ore 18, in scena il live di ‘Hear & Now’, duo formato dai dj e produttori perugini Ricky L e Marcoradi. Già attivi nella scena dancefloor da anni, nel 2017 uniscono le forze in studio con l’idea di produrre musica con sonorità downtempo e mediterranee che può definirsi ‘balearic’. Il primo album ‘Aurora baleare’ esce nel 2018 per la prestigiosa etichetta londinese Claremont 56, seguito da altri due dischi e alcuni remix per vari artisti tra cui Tony Esposito. La loro musica nasce dalla volontà di evocare sensazioni ispirate a luoghi e momenti significativi come tramonti in spiaggia, viaggi on the road, malinconici ricordi ed in particolare proprio il lago Trasimeno, a cui sono dedicate due canzoni: ‘Trasimeno’ e ‘Polvese’. L’esibizione all’Isola Maggiore sarà quindi un’ode alle loro maggiori fonti di ispirazione e per l’occasione saranno accompagnati dal maestro Alessandro Deledda.

‘Psichedelic Mantra’ e artisti provenienti da oltre confine

Il 21 giugno, in occasione della giornata mondiale della ‘Festa della musica’, andrà in scena ‘Psichedelic Mantra’: dalle ore 19 alle 24 ad ingresso gratuito saranno 4 i dj set che articolati in un caleidoscopio di generi musicali diversi vedranno esibirsi i dj Ralf, Viceversa, Giopa, Flavia Lazzarini (location ancora da decidere). Ma la novità di quest’anno per ‘Moon in june’ sono gli artisti provenienti da oltre confine e soprattutto da Londra, patria di un vero e proprio ‘rinascimento’ del Jazz, da molti considerato ormai elitario, alla stregua della musica colta per antonomasia, quella classica. Ma è dalla capitale britannica che ragazzi provenienti da quartieri, origini e storie diverse, iniziano a incontrarsi per comporre la loro musica mischiando il jazz classico con le influenze più disparate come l’elettronica, l’hip-hop, l’afrobeat, il nu-soul, l’urban e i ritmi latini. Proprio come Alfa Mist, pianista e tastierista inglese che si esibirà il 23 giugno a Castel Rigone (ore 21.30). Proveniente da un ambiente dominato più che altro dalla scena musicale hip pop, il musicista spazia fino ai più vari generi della black music. La musica di Alfa Mist e della sua band porta il jazz puro e tecnicamente ineccepibile giù in strada, dove viene contaminato da beat hip-hop, sampling e voci dal calore soul. La naturalezza di un artista dal grande talento e la concentrazione di un compositore meticoloso si incontreranno sul palco per relegare al pubblico di ‘Moon in June’ uno spettacolo che sarà come un grande abbraccio. In apertura (ore 20.45) Alessandro Deledda feat Hélène 4. Il pianista, compositore e produttore Deledda, con il collettivo di musicisti umbri ‘Hélène 4’ da lui fondato, scalderà i presenti prima della performance del celebre producer londinese. Un nuovo incontro tra Deledda e gli Hélène 4 a cavallo tra il jazz e il funk, tra l’improvvisazione e la raffinatezza melodica. Sound che porterà all’uscita di un nuovo progetto discografico, al quale il pianista umbro sta lavorando. Con Deledda (Fender Rhodes e Synth), saliranno sul palco Lorenzo Bisogno (Sax), Riccardo Catria (Tromba e Flicorno), David Pieralisi (Chitarra Elettrica), Danilo Fiorucci (Basso Elettrico) e Nicola Polidori (Batteria). Il giorno successivo, 24 giugno (ore 21.30), a San Savino di Magione è attesa Maria Chiara Argirò. Forte e preparata come strumentista, ha già un curriculum importante tale da essere diventata un nome ricorrente nella scena dello ‘UK jazz’. Pianista romana ma residente a Londra, grazie alle sue qualità musicali è stata adottata dalla scena jazz-elettro londinese.

Gran finale con Tony Hadley

Gran finale il 29 giugno (ore 21.15) nella Rocca del Leone di Castiglione del Lago con Tony Hadley. Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, dopo il tour celebrativo dei 40 anni di carriera, sold out in tutte le tappe italiane, torna con ‘Mad about you’ un nuovo spettacolo, in cui sarà accompagnato dalla sua fedele The Fabulous TH Band. Il tour, organizzato da International Music and Arts (media partner Radio Monte Carlo) e che passerà quindi anche da Castiglione del Lago, sarà l’occasione per celebrare una delle voci più autorevoli del pop ormai sulla cresta dell’onda da 4 decenni. In questo viaggio per la penisola Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche iconica cover.

Altri concerti in programma con Pelù e Madame

Moon in June, oltre al festival di giugno, come di consueto ha in serbo altri concerti. Eventi targati sempre dall’associazione si svolgeranno in giro per l’Umbria durante l’estate. Si torna ancora Castiglione del Lago quando il 28 luglio (ore 21.15) è atteso Piero Pelù per la rassegna Lacustica. Con il ‘Tour estremo live 2023’ il rocker toscano sarà protagonista sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti d’Italia per una estate all’insegna dell’energia, del divertimento e del suo grande cuore rock. Per l’occasione Pelù ha radunato e rinnovato i suoi Bandidos (Alessandro ‘Finaz’ Finazzo, Valerio ‘Voodoo’ Recenti, Luc ‘Mitraglia’ Martelli, Dado ‘Black Dado’ Neri) per immergere il pubblico nelle sue inconfondibili sonorità vocali e sonore tra i classici del suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba. In collaborazione con il Todi Festival, infine, mercoledì 30 agosto (ore 21) in piazza del Popolo a Todi il concerto di Madame, al suo primo live in Umbria. La cantautrice, accompagnata dalla sua band, porterà dal vivo le sue hit e le canzoni del nuovo album ‘L’amore’. Accanto ai numeri (è l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni, fonte Spotify, e in soli quattro anni ha collezionato finora 34 certificazioni tra platino e oro), Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone voce.