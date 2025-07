di Mariachiara Manopulo

Migliorare i collegamenti ferroviari tra l’Umbria e Roma, con treni più moderni e tariffe più eque per pendolari e studenti. È questo l’obiettivo annunciato da Forza Italia, che, tramite il portavoce nazionale, il deputato ternano Raffaele Nevi, chiede alla Regione «una azione forte e interventi immediati per rispondere a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza trasporti».

Due, in particolare, le proposte messe sul tavolo da Forza Italia. La prima: accelerare l’arrivo dei nuovi treni regionali. Acquistati dalla giunta Tesei, questi convogli sono dotati delle tecnologie necessarie per superare i 200 km/h e circolare sulla linea direttissima Roma-Firenze, oggi inaccessibile ai treni regionali umbri più datati. Dei dodici mezzi previsti, tre dovrebbero essere operativi entro l’anno e i restanti nel 2026. Per Nevi, è fondamentale stringere i tempi: «Ogni giorno perso significa meno possibilità di accesso alla rete ad alta velocità».

Ancora: estendere le agevolazioni sugli abbonamenti. Forza Italia propone che gli sconti, al momento riservati ai treni regionali, vengano estesi anche a Intercity e Frecce, così da offrire più opzioni a chi viaggia quotidianamente per studio o lavoro. «Ridurre i costi è possibile anche reinvestendo parte dei risparmi ottenuti grazie ai nuovi treni, che permetteranno alla Regione di pagare meno per l’uso della direttissima».

La Regione, osserva Nevi, «deve fare la sua parte con determinazione, aprendo una interlocuzione seria con RFI, Trenitalia, il ministero dei Trasporti e l’Autorità di regolazione dei trasporti. Ciò che serve davvero è una gestione responsabile, lontana dalle polemiche politiche. I problemi di oggi sono il frutto di scelte sbagliate fatte nel passato, anche quando a governare c’erano altri. Ora dobbiamo guardare avanti». Il tema del trasporto ferroviario umbro è stato al centro della due giorni ‘Linea Lenta – Treni, territori, diritti’, svoltosi a Terni e promosso dal mondo associativo, segno – secondo Nevi – che «la società civile si sta muovendo per colmare i vuoti lasciati dalla politica locale. Ma non può essere lasciata sola. Le istituzioni devono tornare protagoniste, con un lavoro di squadra».

Nel frattempo il Governo ha avviato la progettazione per il raddoppio della direttissima Roma-Firenze, ma i tempi per la realizzazione di nuove infrastrutture restano lunghi. Per questo, è indispensabile intervenire con decisioni efficaci nel breve periodo, a partire dall’utilizzo di treni più veloci e dal miglioramento delle condizioni per i viaggiatori umbri. «Forza Italia è pronta a fare la propria parte – ha ribadito Nevi, nel corso dell’evento a Terni – collaborando con tutte le forze politiche e le realtà del territorio, senza pregiudizi. La priorità deve essere una sola: garantire all’Umbria un sistema di trasporti degno di questo nome».